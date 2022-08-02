知名交友網站上當紅的直播主A疑因不滿直播主B，便開直播秀出B的帳號，痛罵「我不想跟這個爛人合作」等語，B憤而控告A妨害名譽，同時提告求償。刑事部分，A女被判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞；民事部分，案經上訴，高等法院維持原判，判A須賠償2萬元，並在該網站刊登道歉聲明3天。全案定讞。

判決書指出，B女主張，她與A女均為交友網站的直播主，A女於2020年5月間開直播，過程中拿出她的帳號向粉絲說，「我不想跟這個爛人合作」、「你這個人沒有道理的話，枉費當人」等語，認為A女的行為已經嚴重侵害她的名譽，遂依法向其求償200萬元。

對此，A女辯稱，她長期受群眾霸凌，並服用精神科藥物，曾輕生2次，而沒有任何證據可證明她有在直播上點名B，她僅是向眾人表示，公道自在人心，道很重要，若人沒有道理，將枉費當人，此言不代表在罵B，且此案刑事判決她須服拘役50日，認為自己已被冤枉過。

民事部分，一審新竹地院法官判A女要賠2萬元，案經上訴，高等法院法官認為，此案刑事判決認定A女妨害名譽屬實，故B女求償有據，且原判決無違誤，最終駁回上訴，全案定讞。

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