學校上下學期間屢次發生交通事故，全國教育產業總工會今天建議行政院及教育部應優先於學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「設置上放學專用燈號時相」，改善學童上下學通行環境，並建議盡速於新年度開學前完工。

全國高中以下各級學校四周圍經常緊鄰大型路口，上放學期間車流量很大，車速又快，現場僅靠導護老師、志工協助紓導，交通還是相當混亂。對此，台中市政府2015年開學前就已設置「綠色斑馬線」，並編列預算持續推動劃設綠斑馬，每校補助20萬元劃設。

全教產表示，綠斑馬具有色彩鮮明、防滑及施工簡便等特色，有提高識別度及警覺性、強調行人路權，明確區分行走範圍、強化路口安全及夜間可視性之功能，對於傍晚放學時天色較暗、走路較慢的學童或銀髮族有較高之安全性。此種彩色行人穿越斑馬線於日本、歐美早有設置。

2017年新竹市、2018年嘉義市、2019年台南市、2020及2021年花蓮縣都曾推動彩色行人穿越斑馬線，但可惜僅為試辦，並未擴及該縣市內每個學校外圍的道路交通規畫。

全教產副理事長林蕙蓉指出，屏東縣政府這幾年常在開學當天，於學校大門道路拍攝著斑馬裝警察陪學童過馬路之照片做宣傳、2015年也做了「斑馬先生」放置在媽祖廟路口當宣傳、並辦了「斑馬見面會」、2018年推出了「愛情紅綠燈」。

直到2021年才在屏東市的仁愛路與公園路口，設置行人專用時相、綠色行人穿越道線及註明實施時段，但僅止於這個唯一的路口，一直未見推廣於全縣學校外圍道路。

全教產表示， 政府面對學校上下學期間屢次發生交通事故未見檢討改善，對於學童、導護老師、交通志工的安全及保障則是「研議再研議」，令基層教師傻眼！他們建議學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「設置上放學專用燈號時相」，改善學童上下學通行環境。