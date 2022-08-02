柯有倫婚後被老婆控管零用錢。（中天綜合台提供）

被嚴格控管花費的撒基努，連兒子都相當同情。（中天綜合台提供）

阿Ken（左起）、安心亞、張立東討論「老婆大人讓我喘口氣吧！管太嚴讓男人敢怒不敢言」。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（3日）晚9點播出「老婆大人讓我喘口氣吧！管太嚴讓男人敢怒不敢言」，小甜甜（張可昀）表示只管另一半跟前女友有關的事，因為對她而言「前女友就是不能存在的生物」。

小甜甜說：「有一次我聽到我老公很親切地在跟一個阿姨講電話，那個阿姨說有空來家裡吃飯，順便把誰也一起約出來，我聽到就覺得不對勁，就在旁邊問他是誰？他就跟我講是前女友要買保單。」看著小甜甜怒火難消的模樣，阿Ken則安撫或許是養小孩開銷大，老公單純是想多賺點錢而已，不過小甜甜還是很堅持老公不該和前女友有聯繫：「對我而言結束就結束了，不應該再有糾纏，而且還牽扯到家人。」

主持人張立東認為另一半愛看他手機的行為，讓他備感壓力，「我有一任很愛查，我們去看電影手機要關靜音，但手機一亮，她就超大聲問是誰？我說等一下再說，她就改用手機訊息追問，明明是看愛情片，搞得像看恐怖片一樣。」但同場來賓都認為或許是張立東有「前科」，才會讓對方沒安全感，張立東除了頻頻否認之外，還補充對方連電信催繳電話都不放過：「她會接起來確認是不是真的是語音！」

柯有倫則抱怨老婆對零用金的管控太嚴格：「我以前花費比較大，跟朋友出去玩愛面子、愛請客，結婚之後，太太知道我有這個壞習慣，就把我信用卡收走，錢包只留3千。」這抱怨卻被撒基努認為是他身在福中不知福：「他的單位是千，我的單位是盤纏，我拍戲、上通告的錢，我老婆都知道有多少，少50塊她都很敏感。」撒基努認為夫妻之間還是要給彼此一點空間，不然壓抑久了，一但爆發就會一發不可收拾：「妳們真的不要激到我們，像我去年就買了1瓶上萬的酒，你們一定很好奇我錢哪來？因為那次老婆不知道我有錄影，我錄完去接小朋友，他們說今天領到獎學金要給我，還說不要給媽媽，因為我們知道你很苦！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。