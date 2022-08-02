裴洛西預計今率團訪台 立委盼：可以有更實質的進展

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）率團訪台，民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，目前外交部尚未證實，若此行屬實表達誠摯歡迎，更期待台灣關係可以有更實質的進展。民進黨立委許智傑則認為，裴洛西來台對外可以吸引更多世界領袖來台，對內可以團結台灣人捍衛民主的決心。

邱臣遠在立院受訪表示，任何一個國家的國民或官員只要合法，都有權到其他國家旅遊、訪問，尤其對台灣外交有正面推動，都表示歡迎。裴洛西若成行將是繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契訪台後，時隔25年美方來台最高層級官員。

邱臣遠強調，若裴洛西來台成行，無疑是象徵美國對台灣民主自由的堅持。此外，民眾黨也要呼籲蔡政府、執政黨把握每個機會，更積極深化與美國實質合作，包含加速簽訂台美各項貿易協定等、深化區域安全交流等，以實際作為促進經濟繁榮跟國家安全，台灣在印太經濟架構中的關鍵角色，未來也將是重點。

許智傑表示，裴洛西訪台對台灣主權受到世界的重視非常有幫助，裴洛西是美國第三號重要的人物，長年反共挺民主，在全世界影響力十足，來台對外可以吸引更多現職世界領袖來台，對內可以團結台灣人捍衛民主的決心。

許智傑說，況且連前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等國民黨要員都表達歡迎，代表全台對裴洛西來訪都有共識，也證明蔡總統外交方向正確，獲得全世界民主國家的肯定，將來民主陣營跟獨裁陣營的防線會更加壁壘分明，對於台海安全的穩固也會更有幫助。