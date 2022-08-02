富達國際於七夕情人節前夕發表2022年全新「經濟·獨立新女性白皮書」，探討隨著女性勞動參與率提高，越來越多女性站上經濟獨立之路。但根據富達調查，無論有無伴侶，逾七成台灣女性自覺經濟獨立，這份「經濟獨立」宣言的底氣，來自六成左右女性認為自己的「收入可以支付日常費用」(62%)、「有足夠經濟能力依照自己意願獨立生活或做出生活選擇」(58%)。

富達調查也顯示，若談及長期財務目標，數據指出，僅約三成台灣女性有信心「可以達成財務目標」(33%)、認為「退休後可以過舒適的生活」(28%)，可見台灣女性雖對短期日常支出掌握度高，但就長期財務目標而言信心不足。想擺脫財務困境，富達在白皮書中進一步說明，台灣女性普遍認為「增加收入」(52%)與「學習投資理財」(41%)，最能有效協助自己擺脫財務困境、實現經濟獨立。

富達調查報告指出，96%台灣女性將人生目標聚焦在希望「退休後有能力照顧自己」，但僅36%認為自己的退休金足以支付退休生活所需，較2021年調查結果下滑近10個百分點，對退休金儲備的信心明顯降低。而無法存下退休金的因素主要包括「扣除支出後已沒有餘裕」(38%)、「有其他優先儲蓄事項」(34%)，以及「不知道如何以最好的方式為退休儲蓄」(28%)。

若女性想在期望年齡退休，當務之急是建立財務安全感。富達建議女性建立「OWN」三大原則建立退休理財觀：「O-Objective」設定目標，每年紀律運用年所得15%進行儲蓄及投資，或按年齡、倍數法則檢視資金水位；「W-Wise」聰明比例，透過儲蓄與投資，創造45%的所得替代率，以及年化報酬率5%的現金流；「N-Nimble」靈活調整，定期檢視財務進度與缺口，隨時因應需求做出調整。

自主力就是最好的改變力。富達指出，多數人了解退休儲蓄規劃的重要性，但常因準備期較長而受到其他眼前的消費需求而延遲，最好的方式是發揮自主意識，採取簡單且容易實行的理財方法，規律地儲蓄和投資，即使存的少也要持之以恆，以時間打敗低利率和通膨，就能為富足的退休生活奠定穩固基礎。