寶碩(5210)宣布開創綠能事業積極參與綠能市場，以「扎根金融場域」、「拓展再生能源」、「推行儲能服務」、「媒合綠能交易」四大主軸布局未來10年發展藍圖。該公司上半年營收1.49億元，年成長55.96％，營收成長動力主要來自綠能營收，上半年有望轉虧為盈。

經濟部訂立2025年再生能源發電占比達20％的目標，其中又以太陽光電裝置容量占66.3％為最大主力，由國際氣候組織與碳揭露計畫在2014年發起的RE100倡議行動也成為Google、蘋果、台積電等眾多企業公開承諾的展望，綠能市場在各國政策與資源推行下已深具發展潛力。

寶碩董事長白介宇表示，從財務工程專業領域出發進行多角化部署，藉由充沛的研發能量，立足綠能科技產業，策略轉型開拓全新藍海市場，期待再創營運高峰。

寶碩規畫四大主軸，其中，扎根金融校園場域上，整合節能感測設備，蒐集用電數據並建立電力競價之預測模型，讓客戶能在進行電力調度前評估決策。

另外，拓展再生能源業務，全力發展多元太陽能光電場工程案，包含地面、屋頂、農漁電共生等型式，同時打造綠電憑證，配合政府政策達成2025年累積裝置容量20GW目標，電場工程逐步完工，營運較去年成長顯著，獲利表現也將同步走揚。

寶碩也推行儲能服務，開拓儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務，利用充放電特色調節電力系統頻率，維持供電系統穩定度，進而提高發電經濟效益，協助企業對環境保護及永續發展的投入。

在媒合綠能交易資源整合服務系統上，透過需量反應及備載容量促進供電穩定，建立電力交易市場撮合平台。

公司指出，未來持續發展節能、創能、儲能系統整合及電力交易，從電場建置到資本市場服務，全力發展成為「能源聚合電力服務公司」，加速台灣綠電交易自由市場的發展。