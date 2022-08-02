台南市小東路地下道一度淹水57公分，民眾駕車路過受困。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區部分路段出現積水。（曹婷婷攝）

永康區永大路永大夜市前積水。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警二分局於積淹水路口拉起警戒線。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天上午9點多開始降下大雨，這場短時強降雨來得又急又快，截至10時30分，全市包括永康、佳里、北區、中西、七股、仁德區傳出8起積淹水，其中，北區小東地下道一度淹水57公分，還有民眾駕車路過拋錨受困，警民合作下，駕駛已順利脫困，目前水也退去。

「雨像是用倒的！」不少民眾今早出門都被這場大雨嚇到，經統計，截至上午10時30分，最大累積雨量為歸仁區89毫米、佳里區85.5毫米，最大時雨量為歸仁區81.5毫米、佳里區70毫米，最大10分鐘雨量佳里區為24.5毫米，包括永康等8處傳出淹水災情，多為側溝宣洩不及所致，目前陸續排除中。

小東路地下道則有民眾當時趕著去銀行辦事，不查地下道淹水，以為只是積水，結果，車子一開下去，才驚覺水很深，好險一旁警察也趕來幫忙推車，結束虛驚一場。

上午淹水路段包括永康區中正南路、永康區自強路140巷等，淹水最深達32公分；中西區友愛街261號 也有15.5公分、七股區三股里內部份道路15公分、仁德區太子路涵洞 25公分及北區大光里內長榮路五段和公園路交叉口20公分等。永康警分局上午也派員前往中正路涵洞拉起警戒線、永大路等積水路段則以三角錐，提醒用路人注意。