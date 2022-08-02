7月掛牌上市的「國泰全球數位支付服務ETF」（00909）首次調整成份股。國泰投信ETF研究團隊2日表示，國泰全球數位支付服務ETF配合追蹤的標的指數-Solactive全球數位支付服務指數，進行掛牌以來的首次成分股調整，本次共調整8檔持股，新納入的個股，包括超微半導體（AMD）、網路券商羅賓漢（ROBINHOOD）、SIMPLEX等，主因符合指數主題而被納入。本次成分股調整已於2022年7月29日收盤後生效。國泰投信指出，聯準會7月27日召開的7月利率政策會議，一如預期升息3碼至2.25至2.50％區間，並表示在未來放緩升息步調可能是合適的，隱含著未來有可能縮小升息幅度。對此，美股四大指數皆以漲勢回應，上半年備受壓抑的科技股，更出現領漲態勢。而7月掛牌上市的「國泰全球數位支付服務ETF」，投資鎖定數位經濟、區塊鏈及支付生態系，迄今兩周以來所追蹤的Solactive全球數位支付服務指數，漲幅達11.8％，相較那斯達克指數的上漲6.9％，漲勢格外亮眼，顯示市場看好與數位經濟密不可分的新一代支付技術、數位資產軟硬體等趨勢科技股前景，後市值得期待。

國泰投信表示，此次新增的個股ROBINHOOD為美國知名線上證券交易平台，目前在其平台上交易的數位資產金額正快速攀升；而SIMPLEX則為日本領先的系統開發商，為金融機構提供數位資產交易解決方案等。而刪除部分個股如HIVE BLOCKCHAIN、比特礦業公司（BIT MINING）、微策略（MICROSTRATEGY）等共8家，主因股市拉回較多，其市值及流動性不符指數門檻要求，或是公司營運方向與指數主題相關性下降等原因，而遭刪除。國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金經理人游凱卉指出，這8家數位新創公司近來多有基本面或消息面的利多，如美國知名晶片品牌超微半導體（AMD），已宣布將升級改採台積電的5奈米製程製造新的CPU，高速運算的效能將大幅提升；而日前傳出，全球成交量名列前茅的加密貨幣交易所FTX，擬對網路券商羅賓漢（ROBINHOOD）進行收購，也讓ROBINHOOD股價在6月底時曾單日強漲14％。

另外，支付公司EURONET WORLDWIDE則為全球電子支付服務的領先提供者之一，該公司這兩年疫情期間，電子和線上支付的業務及需求持續增長，營運表現強勁。展望後市，觀察全市場2022年上半年已大幅反應高通膨及鷹派升息預期，如今升息步伐有望放緩，加上大宗原物料價格也出現回落，後續若觀察到美國通膨數字出現逐步放緩現象，就可增持成長及科技類型的投資標的，上半年修正已多的虛擬經濟相關族群及支付生態系，建議可優先關注。