美國眾議院議長裴洛西意圖訪問台灣，為何美國頻繁要主動與中國通話，卻不改變對華政策？中美到攤牌時刻了嗎？「中美脫鈎」可能性有多大？中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文接受深圳衛視直新聞《決勝制高點》、《慢點觀察》兩個節目專訪時指出，中方在努力牽引中美博弈避開「修昔底德陷阱」，而美方卻不負責任地將兩國往大國衝突的坑裡跳，企圖在兩國衝突中獲取戰略利益。中美博弈已經到懸崖邊了，而中國在全力拯救。

王文表示，中國須在「誰才真正擁有改善中美關係的誠意」方面與美國爭奪國際話語權，要讓世界看到中國才是真正負責任的全球大國，也要讓美國那些有識之士感受到中國真正希望改善中美關係的誠意。

王文指出，根據當前民調，在年底中期選舉，民主黨距離繼續掌控參議院（100席）的多數還須4席，距離眾議院（435席）中的多數還須24席；而共和黨相應的席位數僅為2席、7席。大概率看，共和黨獲得兩院多數的贏面更大。

王文指出，這幾個月來，裴洛西在台灣問題上的頻頻做局、又猶豫糾結以及尋找「台階」方案，都反映了美國政客的政治短視以及「紙老虎」般的戰略心虛。他們明顯低估了中國捍衛主權的戰略意志。

王文認為，台灣問題，現在越來越像是中美風險的灰犀牛。若一旦爆發，美國肯定是率先被灰犀牛頂撞到的對象。

不過，王文樂觀預測，相信中美決策者的最後理性。中美兩國軍力「擦槍走火」的可能性正在上升，但中美直接軍事衝突可能性仍不大，因為按扭在兩國元首手裡，從五次元首對話的內容看，避免直接軍事衝突仍是兩國最大的公約數。

王文表示，中美還遠未到攤牌的時候。未來中美還會在許多問題上有「短兵相接」、「激烈鬥爭」的感覺，中國要適應與美國持久鬥爭的節奏與預期，也要提升對「擦槍走火」帶來風險的承受力。

王文認為，美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤。從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。

王文認為，要讓兩岸統一更好地助推民族復興大業，關鍵是中國要在經濟實力超過美國，在金融、軍事實力上實現接近美國的水平，以及在國際上形成絕對的反制裁能力，使得美國即使在兩岸統一以後也不能形成長期干擾的外部力量。

王文指出，從歷史來看，在全球科技競爭中，如果說以機械化、電力化為主要特徵的第一、第二次工業革命，中國幾乎完全缺席；以信息化為主要特徵的第三次工業革命，中國人趕上晚席；那麼，以智能科技、低碳技術為主要特徵的第四次工業革命，中國人已基本上站在了與發達國家的同一個起跑線，最終將笑到最後。