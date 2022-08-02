對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2）日晚間可能訪問台灣一事，美國德州州立大學副教授翁履中推測，北京採取的行動會比過去更加強勢一些，但台灣更需擔心的是，在經濟層面上若是終止某些貿易往來，對台灣衝擊可能會更大。

包括《金融時報》（Financial Times）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒引述消息人士指出，裴洛西等人將在今日來台，並於3日會晤總統蔡英文。據悉裴洛西將在今晚10時20分抵達松山機場，並下榻君悅酒店，明日上午與蔡英文會晤後於下午火速離台。

北京當局到底會採取什麼行動？對美國德州州立大學副教授翁履中今日接受TVBS專訪時指出，最近官方說法看起來還是表達強硬態度，如果裴洛西真的訪問台灣，北京採取的行動會比過去更加強勢一些，例如軍機繞台或是更多實兵操演，頻率和強度都超過以往，才會呼應目前強硬的態度。

美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中。(圖／呂佳蓉)

翁履中認為，中美擦槍走火或是強硬對抗，短期內不會發生，但台灣需擔心經濟層面某些貿易往來的終止，畢竟台灣出口大陸佔GDP的25％，如果大陸採取經濟手段，對台灣衝擊可能會更大。

翁履中強調，裴洛西訪問台灣的影響，短期兩岸會比較緊張，但長期來說，會造成中美「惡意螺旋」上升，互相不信任度會提高。對兩岸而言，互相不信任也會提高，對台海局勢當然也不會是有利的，這是裴洛西訪問後帶給台灣的影響。