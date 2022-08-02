柬埔寨詐騙事件近日炒得沸沸揚揚，許多台人受騙去當地工作結果遭人口販賣。爆系公社版主、同時是台商的「范果旺」發文揭露，海外求職詐騙是多種詐騙手法中最恐怖的，器官、體力、護照都能賣，台男最高可賣到1人90萬元，女生價格更高，且下場更慘，被逼拍片、性侵、逼採礦等。「范果旺」也教一招破解詐騙的方法，看到海外職缺時，提出看台灣公司現場規模的要求，就知道是否是詐騙。

范果旺在臉書「爆料公社二社」發文指出，長年在外國做生意，聽其他台商說過的故事極多， 10多年前開始，印尼等東南亞國家出現許多全身刺青、滿嘴髒話的台灣人來設機房，從事電信業詐騙，之後電信詐騙不好搞，這群人轉而從事網路詐騙，像是虛擬貨幣詐騙、網賭詐騙、蝦皮帳號詐騙等。

但最可怕的還是緬甸、柬埔寨的海外求職詐騙，范果旺表示，一旦踏上了這些用錢就可以買通各種官員的落後國家，人就成了商品，「這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」，光是一個人就能賣掉眼角膜、腎臟、血液、骨髓、肝臟、心臟等器官，就連體力也能賣、護照也可賣個好價錢，粗估一個台灣男人價值2到3萬美金，折合台幣大約60至90萬元。

而年輕台灣女人更高價，還會被逼拍色情片、從事性行業，根據新聞報導90%台人出境到緬甸、柬埔寨都失聯，「估計他們成了人體器官市場的一部分、不然就謎片網站女主角、不然就採礦的免費體力工，在緬甸採礦石」。

范果旺指出，出國當外勞不是不行，重點在是否找到正規公司，「但當外勞也是去先進國家吧，去落後國家當外勞，是不是腦子進水？」在柬埔寨當電話客服，薪水8到15萬台幣根本不可能；他也指出詐騙集團發現新聞鬧很大後也更改求職方針，調成合理薪水降低戒心，吸引台灣人，但內容還是換湯不換藥，「總之，看到他們開出職缺，提出要求看看台灣公司現場規模，如果讓你參觀就是正規公司。如果不給看，你就應該知道怎麼做了」。