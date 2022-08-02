不少家長忙於生計，只能將孩子送到安親班。一名女大生分享，最近去台中某間安親班打工，讓她飽受驚嚇，甚至未來不太想把孩子送到安親班，因為安親班的主任真的超可怕，除了規定小朋友裝水只能裝一半，還為了省餐費，導致孩子都吃不飽，最可怕的就是孩子尿褲子或嘔吐，如果不自己清理乾淨，就會被關到儲藏室反省，離譜行徑引起網友討論，兩派人戰翻。

一名女大生昨在Dcard上發文表示，最近去安親班兼職做櫃台，看到小朋友被對待的方式大開眼界，但因為她小時候沒有去過安親班，所以不知道是不是自己小題大作，但她真的覺得那些小朋友很可憐，未來她若生小孩恐不太敢送小孩去安親班。

女大生指出，安親班提供飲水機，但是那種桶裝飲水機，因此主任一直提醒大家要省水，規定小朋友喝水只能裝半壺，但安親班裡沒有冷氣，教室的門也不是隨時都敞開來通風，看著學生在悶熱環境中學習，還要控制喝水量，真的很可憐。

女大生說，為降低成本，安親班給學生的午餐少得可憐，7個學生的飯錢加總通常不超過150元，而她也曾看過2個學生共吃一碗小的滷肉飯，因此不少學生常常喊肚子餓，甚至還會去找隔壁社區的管理員要糖果。

女大生表示，曾有一位女學生在安親班尿褲子，由於孩子的家人都在工作，沒人能幫忙送替換衣物來，因此主任要求女學生將地板擦乾淨後，就待在廁所裡不准出來，期間也不讓她開燈，因為要省電，也曾有學生嘔吐，被要求擦乾淨地板，否則就會關進儲藏室。

安親班的離譜行徑引起網友討論，「誇張！我小時候上的安親班夏天冷氣開好開滿，冬天也是暖氣開好開滿，深怕我們冷到熱到」、「這真的不正常！！我是跑班的美語老師，所以看過很多間安親班，這是我目前聽過最扯的」、「超誇張，以前去再怎麼爛的補習班頂多老師兇一點而已，這真的太過份了」。

不過，也有不少網友質疑，現在的學校和安親班都超怕得罪家長的，深怕小朋友回家以後亂講話，導致安親班被家長檢舉，怎麼可能做到這麼誇張，難道這些小朋友回家都不會跟家長抱怨嗎？這如果不是幻想文，那這家安親班真的太誇張。