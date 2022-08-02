清水警分局快打部隊到場，逮捕涉案人道到案偵辦。(民眾提供)

警方到場後，立馬進行抽絲剝繭釐清案情。(民眾提供)

台中25人集體互毆 17歲凌姓少年被刺傷重不治

台中市清水區2日清晨發生聚眾鬥毆案，經營鷹架工程的謝姓男子，與離職的耿姓員工因放話問題，相約在一家飲料店前談判，雙方爆發口角衝突；耿男電召20名友人到場助陣，雙方頓時刀棍齊飛；17歲凌姓男子胸部遭折疊刀穿刺傷重送醫不治；另有3人分別斷指、挫傷。警方出動快打部隊到場壓制逮捕在場25人，全案偵訊後，依傷害致死及聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢察署偵辦。

警方調查，這起衝突起因是耿姓男子（18歲）與黃男，因不滿經營鷹架的小包商謝姓前雇主（26歲），在外亂放話說他們在職時工作不認真；2日清晨雙方約在打烊飲料店前談判，謝男與4名友人到場，卻與耿男、黃男等人發生口角，黃男立即電召4輛車10多人到場助陣。

警方指出，雙方爆發衝突頓時現場刀棍齊飛，陷入混戰。轄區清水警分局獲報，立馬啟動快打部隊到場，警方發現到場助陣的凌姓男子胸部遭折疊刀穿刺傷，緊急電召救護車到場，將凌男送往梧棲童綜合醫院搶救，卻因傷重宣告不治。

警方表示，謝男一方陳姓男子（18歲）左手指遭砍斷、毛姓男子（26歲）身體多處挫傷，耿男也受到挫傷，3人送往梧棲童綜合醫院治療後，已無大礙。警方當場除死者凌姓男子外，共帶回24名嫌犯偵訊，並調閱監視器釐清動手行兇的男子，全案偵訊後，依傷害致死及聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢察署偵辦。