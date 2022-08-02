美國特種作戰司令部（SOCOM）周一宣佈「武裝守望計畫」（Armed Overwatch Program）正式選定，由美國軍事承包商L3Harris和空中拖拉機（Air Tractor）共同開發的AT-802U Sky Warden螺旋槳定翼機，目前尚未敲定交期和數量，第一期合約金額為1.7億美元（近51億元新台幣）。

空氣拖拉機是一家來自德州的飛機製造商，主要生產消防飛機、農用噴灑機等農用飛機，空中守望者將於該司德州奧爾尼（Olney）的廠區進行初步生產，之後L3Harris將繼續把這些飛機修改為「武裝守望計畫」的任務配置

空軍特種作戰司令部（AFSOC）的武裝守望先鋒計劃旨在建立一個多達75架靈活的固定翼飛機機隊，適合部署到設施極為簡陋的地點，且不需要龐大的後勤體系來維持其運作，而技術成熟的螺旋槳定翼機自然就成為了首選。

The AT-802U Sky Warden is the winner of SOCOM’s Armed Overwatch program https://t.co/ktrFSfbKzj — Fouzichetouane (@fouzichetouane) August 2, 2022

SOCOM規劃以AT-802U作為AFSOC執行反恐行動和非正規戰爭時，能夠提供近距離空中支援（CAS）、精確打擊和武力偵蒐時使用，AFSOC指揮官史萊夫（Jim Slife）少將去年表示，武裝守望計畫中的飛機適合向非洲等地區的極端主義團體施加壓力，而且那裡基本上沒有什麼制空權和防空威脅的問題。

SOCOM規劃以空中守望者作為AFSOC執行反恐行動和非正規戰爭時提供近距離空中支援（CAS）、精確打擊和武力偵蒐時使用。

空軍之所以發展一系列武裝守望飛機，因為它能夠將更複雜、更昂貴的噴射戰機和轟炸機從非洲、中東等地，對付恐怖組織和極端主義組織任務中移轉出來，而這架螺旋槳定翼機成本低廉，能夠在嚴峻的田野中起飛和降落，可以長時間滯空飛行，並支援各種武器模組掛載。

SOCOM指揮官克拉克（Richard Clark）說：「特種作戰司令部將在全球範圍內展開更廣泛的行動，以支援國防戰略。而這個堅固耐用的平臺，將能夠在世界各地，各種環境和嚴峻的條件下運作，以保護我們在當地的特種部隊。」