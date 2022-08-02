因應美國重量級人士擬來台，軍方強化戰備整備，空軍台東志航基地從昨天起就進入全面戰備狀態，除了2架原本支援沿西南空域的幻象2000戰機之外，緊急調派另外8架幻象，並且全部掛彈，全面提升戰備能力，另外，海軍兩架反潛直升機，也飛抵志航基地，配合海面戒護船艦任務。

志航基地今天罕見的沒有進行何戰機起降和例行訓練任務，顯得異常冷清，10架支援的幻象戰機，4架勇鷹高教機和F5戰機，都在機堡內待命，罕見的出現戰備待命狀態。

另外，今天凌晨3時許，日本護衛艦在蘭嶼東南方40浬，往北航行；緊接著4時大陸解放軍的飛彈驅逐艦伴隨飛彈護衛艦也出現在蘭嶼東南方45浬。

軍方人士透露，這2天不僅有大陸解放軍的情報船，還有驅逐艦及伴隨的飛彈護衛艦出現蘭嶼、花蓮外海「南來北往」。

海軍並監控到，昨天下午1時在花蓮港外48浬一艘大陸海洋測量船，往北航行；昨天下午5時一艘大陸研究船在蘭嶼東南方61浬往南航行。

曾任潛艦訓練中心教官王志鵬表示，他研判出現在蘭嶼外海的是解放軍055型飛彈驅逐艦，而伴隨的是054A型飛彈護衛艦。這艘飛彈驅逐艦同時具備有空中和平面監控能力，海平面監控距離約380公里，空中則長達560公里。

而大陸的海洋測量船和研究船基本上都兼具情報蒐集功能，包括水底和水面的潛艦動態。他說「這陣子台東外海的太平洋相當熱鬧」。

國防部表示，有關台海周邊中共艦船動態，國防部均運用聯合情監偵手段，全程掌握並列入敵可能行動方案研討，完成兵力應處作為。