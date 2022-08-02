美國眾議院議長裴洛西傳出今晚降落訪台過夜，全國商總主席賴正鎰抨擊，裴洛西為她的畢業旅行引起中美劍拔弩張，就是要將台灣推上火線，讓台灣人心惶惶、焦慮不已，台灣股匯市更聞聲重挫，企業界都擔心衝突毀了數十年的台灣經濟體。

他認為現在還有最後時間可思考﹐還來得及踩剎車，也盼台灣人民要想清楚，千萬不要當美國的棋子或俎上肉，兩岸更應持續發展和平、穩定交流的關係。

賴正鎰說，裴洛西選在卸任前出訪亞洲前幾天，大陸與美國雙方即透過不斷的聲明與公開宣示立場，外界都可以看出裴洛西是為了他們美國民主黨今年底的期中選舉造勢與黨派利益，可以看得出政治意義大於實質意義。

現在全球都怕兩國意氣之爭，不斷派出軍機與艦隊，在台海區域與太平洋地區繞行甚至巡航，大陸甚至還要派戰機「陪飛」，造成台海情勢升高，讓人感覺這次引發的緊張氛圍，甚於1995年台海危機。

他指出，最近幾天聽到企業界都是希望裴洛西能在最後關鍵時刻，多為台灣人民的立場思考，還有時間找到轉圜空間，希望不要因為她的任性與堅持訪台，讓外界產生錯誤解讀，使原本只是口水戰，升級成為真槍實彈的戰爭，他深怕最後演變成為台灣的大災難。

俄烏戰爭帶動全球原油及金屬價格上揚，物價連鎖反應，讓全世界陷入能源、糧食與經濟危機，讓歐美及全球各國的通膨情況更為嚴重。賴正鎰說，俄烏戰爭目前都還在打，看不出來哪時候會停歇，全球景氣尚未恢復，根本沒有本錢再增加一個新的戰場。

賴正鎰表示，歷史上美國總有為自身利益，把其他國家推上火線變成戰場，最近的烏克蘭就是一個活生生的例子，台灣企業界都很擔心將來要是戰場轉移到台灣，受害的就是無辜的台灣百姓與經濟繁榮。這根本是沒有必要的紛爭，他呼籲大家應該想清楚，「台灣絕對不能當美國人的棋子，更不想當俎上肉」。

根據財政部最新統計，台灣今年上半年貿易總額4656.8億美元，而兩岸貿易總額達到1652.36億美元，較去年同期成長9.5％，佔總額35.5％。其中，台灣自大陸進口427.20億美元，年增長16.4％；台灣出口到大陸為1225.16億美元，年增長7.3％，佔出口總額2466.9億美元的49.66％。

賴正鎰說，台灣對大陸貿易順差約798億美元。兩岸經貿關係持續緊密，兩岸就像是兄弟關係，應該互相合作，回到九二共識，兩岸繼續發展維持和平穩定的關係與交流。