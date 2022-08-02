美國眾議院議長裴洛西今（2）日晚間可能抵達台灣，引發原本緊張的台海局勢進一步升溫，甚至傳出大陸可能已準備好對台反擊手段。大陸海關總署也傳出在1日晚間公告，針對未完成更新註冊的100多家台灣食品商禁止進口，具體項目包含農漁產品、餅乾飲料等，除這個時間點引人懷疑有針對台灣嫌疑外，具體上也對台灣出口再帶來衝擊。

觀察大陸海關總署官網，經過查詢，確實可發現不少台灣食品業者的生產企業註冊資訊，已在狀態欄顯示為「暫停進口」，並不乏許多知名業者，例如包含統一企業、維力食品、泰山企業、郭元益食品、味全食品等。

據了解，大陸海關此次限制台灣商品進口，引用的是《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，針對未完成更新註冊的台灣商品禁止輸入。

而近期兩岸貿易也風波不斷，從去年起就逐一出現大陸官方表示因檢驗出病蟲害、禁藥等理由，先後禁止台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧與石斑魚進口。