根據日媒2日報導，當地通膨因受到全球大宗商品價格大漲走高，並拉抬家庭生活成本。為了避免生活更加吃力，日本2022財年平均最低薪資漲幅，可望創下新高紀錄。

日經新聞(Nikkei)表示，日本政府1日已建議當地基本薪資，應調升31日圓或3.3%，也就是時薪從目前961日圓，約7.3美元，增至近1千日圓。日本政府每年都會召集勞資雙方代表，以及專家學者一同開會訂定最低工資計畫目標。

不過，日本政府還是希望，能將採樣的基本工資平均中位數，儘早提高到至少有1千日圓。勞工加薪是日相岸田文雄上任後，疾呼需要改革的一件大事，尤其目前日本也出現久違的通貨膨脹，更需要如此。

日本最新的6月CPI(消費者物價指數)，已連續3個月都維持在2%以上，最高來到2.5%。同時，核心CPI也有2.2%。對於通膨幾乎已經失控到狂增近10%的歐美大國來說，日本目前CPI應該還是小巫見大巫。