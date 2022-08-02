蘇澳港營運處督導方碩堂及工務科技術員王國銘，利用監督颱風災害整建等工程招標，接受廠商招待到酒店喝酒尋歡，王男還藉中元節普渡之機會向業者索賄1萬5000元，台灣高等法院更一審將方、王依貪汙罪各判刑7年及12年6月。可上訴。

方及王男協助工程查核、驗收、結算及請款，他們利用工程查核及驗收結束之機會，接續業者招待到酒店飲宴，王國銘並收受數萬元賄款，且王男還藉中元節普渡之機會，向業者詐取1萬5000元。

行政究責部分，去年懲戒法院判決將方撤職並停止任用1年，王撤職並停止任用3年。