5塊錢能做什麼呢？新北市政府於7月29日舉行「有緣新北~公車5元走透透」記者會，市長侯友宜宣布自8月1日起，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，每段票5元，就能暢遊新北！

侯友宜表示，疫情這二年來，大家應該悶壞了，不僅公車運量銳減，觀光區的店家生意也受到影響，「有緣新北~公車5元走透透」整合交通局、觀旅局、經發局、文化局等跨局處合作，遍及全市29區、30條公車路線分別有行經青春山海線的淡水漁人碼頭、紅毛城、野柳、福隆、水湳洞、金山和九份、猴硐，還有三峽祖師廟和滿月圓、石碇皇帝殿、烏來等著名觀光旅遊景點。

觀光旅遊局從中更精選出「TOP 10親子輕鬆迺新北」主題路線，包括「平溪十分療癒遊」、「萬金石啖鮮戲水」、「新烏有氧森呼吸」、「三鶯手感私旅」、「貢寮瞰海忘憂」、「深石坪找茶趣」、「五股（夏綠地）八里玩藝術」、「水金九訪幽古」、「猴硐散步樂」、「淡水夕景古蹟遊」等，還可以搭公車輕鬆參加新北市夏日一系列的精采活動，如「淡水漁人舞台」、「八里城市沙雕展」、「礦山藝術季」、「金山中角灣衝浪體驗活動」等。

此外，還結合十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館和在地近50家觀光工廠、商家提供文創商品、特色美食、伴手禮、農特名產等優惠價，就是要讓大家吃喝玩樂都開心。

「有緣新北~公車5元走透透」由新北市15家公車業者推出30條行經觀光旅遊景點路線的公車。（圖／新北市政府提供）

交通局長鍾鳴時表示，「有緣新北~公車5元走透透」由新北市15家公車業者推出30條行經觀光旅遊景點路線的公車，班次充足，每段票原本要15元，現在刷電子票證只要5元超低優惠價就可以暢遊新北之外，服務品質和車輛清潔消毒更完全不打折，就是要讓民眾安心來搭公車出遊，也振興觀光旅遊、刺激地方經濟。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，只要搭這30條任一路線公車,就可以向司機索取特約商家折扣憑證,以享有購物優惠；「有緣新北~公車5元走透透」從8月1日起至9月30日，只有二個月,請大家把握機會！

交通局也再次提醒「有緣新北~公車5元走透透」 限刷悠遊卡、一卡通等電子票証才享有每段票5元優惠價哦！計畫搭公車出遊的民眾，出門前可以查看大台北公車網站的「有緣新北」專區,查詢班次時間等相關資訊。