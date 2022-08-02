阮綜合醫院骨科醫師洪誠聰強調，髖關節病變症狀和坐骨神經痛類似，患者常混淆，就醫檢查時也不易被發現是髖關節的問題。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

53歲蔡姓男子愛喝酒，半年前開始「坐立難安」，接受脊椎微創手術後疼痛仍未改善；81歲周姓婦人閃到腰，疼痛一路從背到臀部，一路延伸至膝部，接受民俗療法無效。兩人均再次就醫檢查，發現病灶竟是髖關節股骨頭壞死，接受人工關節置換術後，終於改善惱人的症狀。

蔡男是旗津區的漁民，本身有糖尿病及三高，閒暇時喜歡呼朋引伴喝酒，半年前開始出現坐立難安的疼痛，也影響到工作，以為是坐骨神經痛，多次嘗試民俗推拿也沒改善，還在其他醫院接受脊椎微創手術，術後仍依然疼痛難耐。到阮綜合醫院求診，檢查出病灶竟是髖關節病變、股骨頭壞死。

骨科醫師洪誠聰發現，蔡男無法翹腳坐，移動身體時也會因牽動髖關節痛到發抖，經X光檢查確診右側髖關節病變、股骨頭壞死。蔡男接受建議，進行人工關節置換術後，一週後恢復活動自如，兩個月後可出海捕魚。

81歲有高血壓及低甲狀腺疾患的周婦半年前閃到腰，出現背痛、臀部疼痛，還一路痛到膝蓋，原以為是腰椎受傷、導致坐骨神經痛，但因害怕開刀遲未就醫，四處尋求藥浴及推拿等民俗療法，結果反而讓病情加劇。最後在護理師孫女的鼓勵下，到阮綜合醫院求診。

洪誠聰透過X光替周婦檢查後，發現是髖關節病變、股骨頭壞死，進行人工關節置換術後，3個月就改善症狀，但仍需拐杖走路維持平衡。

洪誠聰表示，髖關節病變症狀和坐骨神經痛類似，差別是坐骨神經痛者躺著或維持站姿時會感到疼痛，但髖關節病變是久坐後起身、或騎車跨坐等動作時會劇烈疼痛，由於髖關節和腰椎相近，患者常混淆，就醫檢查時也不易被發現是髖關節的問題。

洪誠聰強調，髖關節病變高危險群是長期酗酒、長期服用類固醇者，及曾隱形股骨骨折卻未發現者。髖關節疾患的治療需依照個人病變程度決定服藥、復健或接受人工關節置換術。民眾出現疼痛應先到醫院檢查，找出疼痛源，對症治療。