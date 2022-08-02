英國《衛報》（The Guardian）報導，英國國會下議院外交事務委員會正規畫，可能會在今年11月或12月初率團訪問台灣。外交部歐洲司長陳立國今天表示，外委會確曾規畫在今年2月來訪，後來因部分成員確診而延遲訪台，外交部歡迎訪團再度擇期來訪。

陳立國今天在外交部例行記者會中表示，外交部有注意到英國媒體《衛報》的報導，英國國會下議院外交委員會確實曾經規畫在今年的2月20日到24日來訪，後來因為部分成員確診而延遲訪台，外交部曾在2月17日發布新聞說明相關的情形，並且歡迎訪團再度擇期來訪。

他說，我們的駐英國代表處也持續跟外委會保持密切聯繫，如果有該委員會組團訪台的進一步確認消息，外交部將適時跟國人說明。

陳立國指出，英國國會的下議院對台灣非常友好，曾經在今年2月10日以英國、台灣的友誼及合作進行政策辯論，並且通過動議，要求英國政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，也要求英國政府支持台灣獲得國際社會承認。

他說，外交部深信，透過台、英雙方更密切的交流互動，包括英國議員組團來台訪問，必定能夠共同攜手，強化全球民主陣營的堅強韌性及繁榮發展，以持續維護印太地區的和平、穩定及永續發展。

至於歐洲議會副議長畢爾訪台期間曾邀請我國會議長和議員回訪，陳立國表示，畢爾上個月訪問台灣的成果豐碩，訪台期間也曾經拜會立法院，進行成功的外交。在這樣良好的基礎之下，我們期待未來歐洲議會跟立法院能夠有更多的密切互動的交流，外交部不僅樂觀其成，也會盡全力來協助促成。