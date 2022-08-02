民眾黨桃園市長參選人賴香伶2日再度抨擊要民進黨桃園市長參選人林智堅「轉大人」，要求林應自己面對市民與面對論文門，還有面對大家質疑他的誠信。隨後她也在臉書發文指出，過去選舉史中不管國民黨或民進黨，都沒有現任縣市首長擔任競選總部主委，如今鄭文燦是現任市長兼任競總主委台灣選舉史罕見，說林智堅是「燦寶男孩」不為過，要求林該長大了，該從鄭文燦後面出來，出來當個讓人尊敬的對手。

賴香伶發文指出，日前的臉書貼文點出鄭文燦的困境，沒想到引起林智堅陣營大動作回應，鄭運鵬、王浩宇也立刻發動攻擊，試圖模糊議題，因為「鄭文燦被林智堅拖累」是他們不能說的秘密。她也說，林智堅競選主委是鄭文燦，因為林智堅的不堪一擊，確實讓鄭文燦走不了，因為他一走恐怕智堅就宣告結束，林智堅選到如此無力，這絕對是台灣選舉史少有的現象。

賴香伶以文字及圖片解釋，以國民黨舉例，2018年選舉侯友宜不設競選主委，到2014年連勝文競選時，也不用請郝龍斌來擔任主委。舉民進黨的例子來說，2018年高雄市長選舉陳其邁的選舉主委，一定不會是陳菊，就是因為不能拖累陳菊要讓她放心擔任監察院長。其實這點人情世故，有點政治倫理的後輩都該知道，但林智堅不懂，或著說林智堅不想懂，就要賴著鄭文燦，當個絲毫沒有半點擔當的候選人。

賴香伶也點出，光是今年7月，鄭文燦就陪林智堅跑了23場行程，在桃園到處拜宮廟、參加市府活動，平均下來2天就要見一面，說林智堅是「燦寶男孩」真的不為過。請林智堅拿出市長參選人該有的擔當，許鄭文燦一個未來。