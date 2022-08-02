桃園市平鎮高中代表台灣參加美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽，今天在冠軍戰靠著準職棒球員黃保羅6局無失分好投，加上李勛傑開轟穩住勝果，率隊以5比0擊敗美國德州拉雷多（Laredo）隊，奪下隊史第4冠。

平鎮這次出發前往美國拚戰，首戰擊敗地主德州聖安東尼奧隊（San Antonio Texans），第2戰再勝美國俄亥俄州揚斯敦隊（Youngstown），昨天再度與俄亥俄州揚斯敦隊交手，以3連勝之姿挺進冠軍戰。

冠軍戰平鎮再推出今年中職季中選秀會首輪獲得富邦悍將指名的黃保羅先發，他主投6局用68球，投出7次三振、無失分，最後1局交由同樣是台鋼雄鷹的準職棒球員伍祐城「關門」成功。

投手繳出好投，打線也有發揮，首局平鎮趁著對手失誤開啟攻勢，再靠著李勛傑、陳佳樂連續安打攻下2分，3局下李勛傑在敲出3分炮擴大領先優勢，最終就以5比0獲勝。

平鎮在2012年取得小馬聯盟帕馬級代表權並奪冠，隔年起至2017年則是改打LLB，2018年回歸小馬聯盟且連2年奪冠，後來因疫情中斷賽事，今年在疫後首次恢復比賽又順利奪冠。

能夠奪下隊史第4冠、順利完成3連霸，平鎮總教練吳柏宏點出關鍵，「黃保羅完全壓制對方打線，李勛傑的關鍵全壘打穩定軍心是致勝2大關鍵。」他也特別提到，「這次能夠奪冠要感謝桃園市政府全力支持，有市府全額補助讓我們順利參加才能完成三連霸！」