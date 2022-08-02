羊駝「拿鐵」帥氣坐姿接受剃毛。（柯宗緯翻攝）

羊駝「歐蜜馬」全程咩咩叫。（柯宗緯翻攝）

炎炎夏日，高雄動輒30幾度高溫，令人難以消受，連動物們也快受不了。壽山動物園夏日期間限定「理髮店」開張，保育員化身美髮師幫羊駝剃毛，甩掉蓬鬆毛髮避免中暑，羊駝反應大不同，有的淡定，有的咩咩叫，超萌模樣相當討喜。

壽山動物園指出，目前有10隻羊駝，為讓羊駝清爽度過炎夏，每年暑期限定理髮院由保育員親自操刀，不過因皮毛不僅能保暖，還可避免蚊蟲叮咬，因此在幫羊駝理毛時，不會將毛剃乾淨，會留下適當長度，而頭部等敏感部位則會避開，形成頭部毛髮蓬鬆的可愛模樣。

保育員也揭露羊駝剃毛的反應，首度接受理髮的小羊駝「歐露露」模樣相當淡定，反而陪同在旁的羊駝媽媽「歐蜜馬」全程咩咩叫，讓人印象深刻。身為一家之主的「酷哥」和天生自然捲的「雪納瑞」選擇以站姿接受除毛，毛色漂亮的「土星」、「拿鐵」、「榛果」則是或坐或臥乖乖接受理髮，過程順利平和。

園方表示，其實幫羊駝剃毛並非易事，因羊駝體型不算小又不肯乖乖就範，難以一人獨自操刀，需要團隊合作並讓牠們戴上轡頭保定後才能順利剃毛，所幸羊駝家族相當配合，順利完成理毛任務，而換上短髮的羊駝顯得精神奕奕，也讓保育員相當有成就感。