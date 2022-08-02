美國聯邦眾議院議長裴洛西擬今晚來台訪問，大陸對此表達強烈抗議，不少人擔憂兩岸局勢。一名網友好奇詢問，如果有一天大陸打過來，台灣人會像烏克蘭人一樣勇敢打仗嗎？貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼不可能，而且烏克蘭還可以從陸路逃跑，但台灣四面環海怎麼跑？

一名網友今天在PTT上發文表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西真的來了，表示美國就像支持烏克蘭一樣支持台灣，但美國也批評台灣人兵役太短，如果大陸真的打過來，台灣人能像烏克蘭人那樣勇敢打仗嗎？

貼文引起網友討論，「烏克蘭還可以從陸路跑，台灣要怎麼跑」、「老百姓除了抵抗還有別的選擇嗎」、「我一定不會上戰場」、「不可能去勇敢打仗」、「天佑台灣」、「我的話不會想上戰場，有心要去的人加油」。

一位網友則說，事情還沒發生前都不準，烏克蘭的兵役狀況他不清楚，但他的確很擔憂台灣備戰的狀況，如果發生空襲，多數普通百姓都不知道防空洞在哪，裡面有食物和水嗎？要怎麼保命都不知道；此外，台灣四面環海，若不是權貴根本跑不掉；最後就是台灣號稱有200至300萬的常備軍，也就是各位都服過的「不願役」的炮灰，現在還記得怎麼歸零並打得準的人恐不超過四成。

不過，也有網友點出，大家會不會勇敢起來打仗，感覺跟開打之前的情緒醞釀也很有關聯，畢竟如果在戰爭發生以前，台灣一堆高官與權貴就包袱款款落跑了，那想當然士氣會直接一落千丈，可能就打不起來了。