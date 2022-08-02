詐騙電話猖獗，近日傳出多起台人遭詐騙至柬埔寨工作，卻被扣護照、囚禁凌虐加入詐騙集團，民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，平均每月有超過千人飛往柬埔寨，回國的卻不到百人，約90％國人不知去向。立委張其祿也質疑「打詐國家隊」成效不臧，預算卻膨脹超過11倍，是否有遵守財政紀律？

民眾黨立院黨團今（2日）開記者會，籲政府針對海外求職詐騙源頭管理、嚴加查緝，重新檢視「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並有效宣傳防詐，提升民眾個資安全意識。

邱臣遠表示，7月14日舉辦記者會揭發國人被綁架到東南亞從事詐欺工作後，刑事局國際科果真成功在桃園機場攔截6名被誘騙出國的民眾，另外也接到數十名海外求救電話，但有幾個人已被賣到其他國家，恐怕來不及救援。

依據刑事警察局分析航警、移民署今年的入出境資料，平均每月有超過千人飛往柬埔寨，回國的卻不到百人，約90％國人不知去向，凸顯結合跨國組織犯罪、人口販運、暴力威脅等新型詐騙的嚴重性。

邱臣遠質疑，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」對反詐騙教育投入相當低，僅占1.2億元總預算的4％（500萬元左右），更有分工錯亂的問題，經濟部電商管理業務已移撥數位發展部，如何辦理電商資安維護？

張其祿表示，2021年詐欺財損高達56.1億元，阻詐卻僅有約5億多元，2022年7月行政院舉行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」記者會，結合內政部、NCC、金管會、法務部成立「打詐國家隊」，然而在76頁的行動綱領中，對阻詐、堵詐無實質編列執行預算，打詐國家隊憑藉傳統宣導教育和偵查打擊，難以應對新型詐騙。

台北市議員參選人黃瀞瑩表示，詐騙手法日新月異，很多民眾可能因為不熟悉而上鉤，她也呼籲政府單位應加強宣導、增加宣導管道，加強圍堵詐騙。

警政署刑事警察局165 祕書林明俊坦言，「確實做得還不夠！」針對詐欺簡訊，和NCC、電信公司配合，今年1月至6月共攔截2084萬則簡訊，進一步針對群發簡訊的平台、電話予以停話，已暫停364個門號，詐欺行動電話也停話2976個。他呼籲，只要收到簡訊要填寫個資的一定是詐騙，另外加入社群邀請投資的也同樣是詐欺，民眾應提高警覺。