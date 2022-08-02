衛冕軍亞特蘭大勇士在交易截止日前進行補強，掏出10年2.12億美元（新台幣64億）續簽25歲的三壘手萊利（Austin Riley），從國民換回了內野手阿崔安札（Ehire Adrianza）。同時勇士把39歲老將坎諾（Robinson Cano）指定轉讓DFA，坎諾的大聯盟生涯再度面臨終結的危機。

萊利打出了令人驚異的7月，繳出了破紀錄的26支長打（15支二壘打、11支全壘打），超越傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）的25支長打紀錄，寫下隊史新頁。萊利的第26支長打出現在月底對戰響尾蛇的9局下半，當時雙方是0比0，他這支二壘打同時成為再見安打。總計萊利7月成績0.423打擊率、1.344攻擊指數（長打率0.885）也差點改寫隊史紀錄，僅次於前輩奇柏瓊斯（Chipper Jones）1999年締造的1.470。

國聯MVP競爭榜因此多出了萊利的名字，他整體打擊表現僅次於紅雀戈史密特（Paul Goldschmidt），29支全壘打也只落後給費城人席瓦伯（Kyle Schwarber）的33轟。不過席瓦伯屬於極端的高力量、低打擊率類型（打擊率0.204）。

勇士買回的阿崔安札是去年冠軍成員，左右開弓的打者，今年開季前在自由市場被國民簽下。坎諾7月中被勇士以「1美元」從教士買來，上陣9場只有0.154打擊率，二壘守備也明顯退化。