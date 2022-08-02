大陸海關總署昨突然禁止百家食品商進口，受影響的品牌包括郭元益、味全、泰山及維格餅家等多家大廠，稍早傳出經濟部國貿局緊急向經濟部長王美花報告，可能研擬相關對策，而受限制的食品以調製食品等加工食品影響最大。

美國眾議院院長裴洛西訪台之際，大陸突將上百家台灣食品商列為「暫停進口」引發譁然，包括統一、維格餅家、大統益、京典食品、郭元益食品、維力食品、光泉、味全食品及泰山企業等知名品牌都受到衝擊。

事發突然，傳出國貿局緊急向經濟部長王美花報告，接下來可能會先評估廠商的損失，再進一步研擬相關對策。由於裴洛西預計在今晚抵台，任何舉動都牽動台海敏感神經，如今大陸當局又突然宣布禁止台灣食品商進口，也讓外界產生聯想。

而從大陸海關總署官網查詢頁面觀察，在「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比高達32%。

財政部官員表示，遭禁產品主要屬出口貨品中的調製食品，由於禁令為期時間尚未明朗，對於台灣對中國及香港出口表現的影響還需進一步觀察。

事實上，調製食品是台灣重要出口產品，去年台灣對大陸、香港的調製食品出口金額為6億4621萬美元、出口占比約3成2；2020年出口金額為6億5956萬美元、占比約3成7；2019年出口金額為7億1715萬美元、占比約3成8。