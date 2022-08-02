宜蘭縣蘇澳鎮漁港發生保育類玳瑁海龜遭流刺網纏住，龜殼支離破碎，連同流刺網捲入船隻的渦輪推進器。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前在宜蘭縣蘇澳鎮漁港發生保育類玳瑁海龜遭流刺網纏住，龜殼支離破碎，連同流刺網捲入船隻的渦輪推進器，該船長不捨小玳帽海龜死狀慘樣，批怎麼還有有人亂丟流刺網；對此，宜蘭縣海洋及漁業發展所指出，已全面實施刺網實名制，請大家遵守，共同保育海洋生態。

7月30日上午9時30分許，1名高姓船長出海作業時，於南方澳出海口發現漁船明顯搖晃、有異狀，即返港檢查，並請潛水員下潛幫忙查看狀況，發現1隻小玳帽海龜被流刺網纏住，整個捲入渦輪推進器裡，打撈上岸時看到龜殼支離破碎、已死亡多時。

船長看了直搖頭說，「看了真心疼，玳帽是保育類的，現在已經很少了！怎麼還有人把亂丟流刺網」。路過路人、漁民皆表示不捨，連龜殼都破裂成這樣，可以請政府幫忙抓兇手嗎？不然還會有更多小海龜受害。

據了解，流刺網主要用於捕撈雜魚、迴游性魚類，使用塑膠絲織成的網片纏住魚，被纏住的魚就會像刺一樣掛在網上，因流刺網殺傷力大，不論是大、小魚皆會落網，恐造成生態浩劫，故各國陸續禁止使用流刺網捕魚。

海洋及漁業發展所表示，根據漁業法，農委會漁業署的「刺網實名制」於去年7月1日正式上路，漁民須於網具上標示漁船編號，如刺網遺失需通報，違者將處3至15萬元罰鍰；宜蘭縣也開始實施，且離岸600公尺全面禁用。