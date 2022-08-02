國民黨新竹市長參選人林耕仁2日續走基層，到東區仙水里徒步固票。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁2日續走基層，到東區仙水里徒步固票，針對外傳市府有「地下五人幫」，林耕仁表示，當初前市長林智堅去福岡參觀巨蛋，五人幫也有人陪同去考察，市府應該出來說明所謂的五人幫是扮演怎樣的關鍵角色。

林耕仁今天上午在副議長余邦彥、議員黃文政以及市議員參選人陳清智、張文興的陪同下，至東區仙水里掃街固票，林耕仁炮轟市府，新竹市過去幾年有很多公共工程在進行，市府應該出來說明外傳所謂的五人幫是扮演怎樣的關鍵角色，新竹棒球場標案的預算從7億增加到12億，是由沒有棒球場工程經驗的監造廠商以及曾經偷工減料的統包廠商得標，就知道一切不單純。

林耕仁說，當初林智堅去福岡參觀巨蛋，也少不了五人幫裡有人陪同，並強調林智堅、沈慧虹「落跑2人組」是幕後決策者，新竹市民到現在只有聽到市府1句「依法辦理」，這是不是一種負責任的態度，社會大眾都看得很清楚。

林耕仁指出，林智堅昨天說「市民已用選票證明對其施政的肯定」。但面對棒球場爭議未決，林智堅的說法完全是卸責、為自己開脫。

他要請問新竹市民4年前投票，難道會肯定市府允許球場「未驗收就開放比賽使用」？難道會肯定這位前市長為了選舉創造個人政績而提前開放球場？

針對國民黨副發言人林杏兒的論文也被指涉嫌抄襲，林耕仁說，近期政治人物的論文抄襲案，已經嚴重影響到學術界的安寧，他認為只要有疑慮，就是回歸到各自學校的審查委員會，且當事人也已自請召開「學術倫理審定委員會」，並會親自出席說明清楚，就交由相關單位審查裁決，有問題就查清楚，一視同仁。

至於林耕仁看板上沒有把「雙碩士」放上，被民進黨質疑。林耕仁強調，每次選舉都有不同的視覺設計，看板早在林智堅論文門事件前就已經上架，跟論文案根本沒有關係，這種「竹竿鬥菜刀」轉移焦點招數，是低估選民的智慧。

他表示，競選看板的內容還要經過「執政黨」的審核和同意嗎？與其現在處心積慮的管別人看板怎麼設計，還不如好好用心去想想，怎麼負責任把新竹棒球場問題給處理好。