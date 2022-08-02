據日本《產經新聞》報導，傳美國眾議院議長裴洛西將在今晚抵台訪問，日本外務大臣林芳正2日在記者會上表示，「日本政府對此沒有評論的立場」。他還說，「整體而言，我國認為美中兩國關係安定，對國際社會是非常且極為重要的」。

路透報導，日本內閣官房長官松野博一在同日閣議後記者會上，對於裴洛西訪台的傳言，同樣表示「日本政府沒有評論的立場」。

裴洛西是否訪台，大陸外交部發言人趙立堅1日表示，裴洛西若訪台，將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，「中方嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管」。