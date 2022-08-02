美國聯邦眾議院議長裴洛西傳出今晚將抵台訪問，對此，外交部發言人歐江安今天表示，對於國際友人願來台訪問，增進對台的了解，展現對台支持，我政府一向竭誠歡迎，但對於該個案，外交部沒有進一步的訊息和評論。

外交部今天召開例行記者會，媒體詢問裴洛西是否確定來台？來台後的行程？以及是否如本報報導，台灣一度有撤回邀訪之意？

對此，歐江安表示，對於裴洛西是否訪問台灣，外交部有注意到媒體有各式的推測和報導，外交部再次強調，針對本案外交部沒有進一步訊息可分享，也沒有進一步的評論。

她說，對於美國國會議員來訪，原則上當然都是外交部和駐美代表處的工作重點之一，對於國際友人願來台訪問，增進對台了解，展現對台支持，我政府一向竭誠歡迎，但對個案外交部沒有訊息分享也沒有評論。 。

媒體進一步的追問以及對大陸強烈反應的看法，歐江安表示，由於裴洛西議長本人以及他們的辦公室都沒有證實此事，也沒有做進一步的說明，所以外交部這邊沒有進一步的評論，外交部有注意到中國方面的相關反應，但現在在還沒有這個事實的前提下，對於他們威嚇性的恐嚇，不值得進一步評論。