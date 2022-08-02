傳出美國眾議院議長裴洛西將閃電訪問台灣，此舉引發北京政府不滿，台海緊張局勢持續受到關注。台積電董事長劉德音昨日接受CNN訪問，罕見回應大陸若武力犯台，將使世界秩序崩壞，造成美中台三輸的局面，劉德音罕見表態引發網友熱烈討論，有人直言，劉德音跟台積電創辦人張忠謀風格差很多。

劉德音以「NO Winner」（沒有贏家）回應大陸武力犯台影響，他強調將會陷入人人皆輸的局面，至於台積電方面，他則說沒有人能以武力控制台積電，並強調一旦發生將使台積電陷入無法營運的狀態。

劉德音進一步指出，就算大陸武力奪取拿下台積電晶圓廠，生產還是會停擺，因為台積電的材料等供應鏈來自美國、日本等各國，光有晶圓廠廠房及設備也沒有用。

網友紛紛表示「張忠謀談台海局勢都很保守，跟劉德音講話差很多」、「難得劉董表現出明確的立場」、「他真的跟張董風格差很多」、「劉德音是空軍總司令嗎」、「他這時候說這種話，徒增緊張氣氛」、「好驚訝居然跳出來講」、「長期投資台積電的人，應該都感覺得到，老張法說的說法，跟現在劉德音、魏哲家說法風格差很多」、「張忠謀都講白，地緣政治是台積電必須面對的課題」、「 以前美中合作，可以玩三角形，現在美中對抗必須選邊」、「 台灣是被美國玩弄的棋子」；也有網友認為「 劉董說的也沒錯，得到台積電的身體，得不到台積電的心，設備原料都控制在美國手上」、「台積電已經強大到非得對應地緣政治不可了」。

在台海緊張情勢升溫衝擊，市場信心縮手使台股今（2）日開低一度重挫逾300點，晶圓代工大廠台積電開低一度下跌15.5元、下探488.5元，跌幅超過3%，市值失守13兆元大關。

事實上，台積電創辦人張忠謀2019年在台積電運動會時就曾表示，台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。2021年他再度表示，現在這情況依然不變，台積電的地位會越來越重要。