美國眾議院議長裴洛西可望晚間訪台，也讓兩岸衝突情勢升高。國民黨發言人柳采葳上午表示，國民黨歡迎任何對台灣友善的國際友人來訪，但也呼籲蔡政府，不要利用這種「友善」，刻意刺激中國大陸，讓兩岸發生國人不希望發生的事情。

國民黨文傳會前主委凌濤則說，國民黨一貫堅持親美友日和中，堅持與美國站在民主自由立場，是堅實夥伴，歡迎裴洛西來台；也提醒中國大陸對裴洛西訪台，不要造成任何區域安全危險，或是升高任何緊張情勢，造成台灣人民反感。