詐騙電話猖獗，近日傳出多起台人遭詐騙至柬埔寨工作，卻被扣護照、囚禁凌虐加入詐騙集團。對此，內政部表示，警政署刑事警察局已成立專案處理，並由移民署提供刑事警察局相關航班資料交叉比對，鎖定航班資訊及比對旅客名單，另加強與相關駐外館處合作，以避免國人遭受詐騙。

內政部指出，航警局與刑事局日前亦在桃園機場共同執行國人遭詐欺出國至柬埔寨人口販運案，成功攔阻已經在辦理出國報到手續的6名男女，避免國人前往海外繼續受到詐騙、虐待、限制自由及奴役的迫害。

內政部強調，人口販運是侵害自由的嚴重犯罪行為，為防範國人遭跨國誘騙，行政院已於今年7月28日的「防制人口販運及消除種族歧視協調會報」中，經司法院、法務部、外交部及內政部等相涉部會、學者專家代表審慎討論，包含研議朝向強化國內外預防宣導、嚴厲透過各種刑事法律追訴犯罪集團、協助與安置國人返臺後關懷服務等面向著手，政府更將召開專案會議進行全方位處理。

內政部呼籲，民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，各地司法警察與檢察官一定會積極協同偵辦起訴，不僅要從司法追訴人口販運罪，相關部會更將提升到預防阻斷被害人出境或落入被害風險，澈底斬斷金流、人流的犯罪鏈。