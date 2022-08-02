美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸海關總署對我出口祭出報復，估計有3000多家台灣食品與農漁產品進口將遭擋，恐重創我食品業。對此經濟部初步回應，與農委會等相關部會都已注意到這個情況，並已掌握相關資訊，相關部會將會協助業者妥為因應。

據了解，貿易局、貿協今天會向部長王美花報告，然後與農委會共商評估對策。不過，經濟部表示，農委會會先統一發布聲明，該部也會協助業者對策。

目前食品大廠像是泰山、味全、維力、郭元益等，可能都在封殺之列，層面相當大。