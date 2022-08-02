民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛打新北市城市外交成績不及格，新北市政府發言人張愛晶昨指，總統蔡英文的邦交國從22國掉到14國，原來林認為蔡的外交成果是「不可思議」！林佳龍競辦今回批，「張的發言竟與加害者中國同一立場」，張怒嗆，林的競選團隊，「不抹紅、不抹黑就不會選舉了嗎？抹紅抹黑的操作手法永遠沒有翻新！」雙方繼續隔空互嗆。

林佳龍競辦發言人李坤城今表示，近年來蔡英文總統踏實外交的成果舉目共睹，台灣現在是全世界信賴的供應鏈，也是民主價值的同盟及夥伴，而台灣邦交國數目的減少，完全肇因於中共在國際間惡意打壓台灣，與新北市長侯友宜未曾認真推動城市與城市雙邊關係的狀況無法類比。

李坤城強調，張愛晶必須明白說清楚發言是否代表侯友宜本人的立場，基於台灣是主權獨立國家的事實，完全無法接受不譴責加害方、卻奚落受害方的行為，「張愛晶發言人與侯友宜市長必須為此失言道歉」，尤其美國眾議院議長裴洛西準備訪台過程中，中國不斷阻擾，侯友宜不但應說清楚自己對中國在國際上欺壓台灣、搶奪我邦交國的看法，也必須說清楚自己對兩岸關係的立場。

李坤城表示，新北市絕對有資格成為與台北齊頭並進的國際大都市，市民也給侯友宜 12 年的時間來經營，但12年只締結了2個姊妹市與友好城市，「這絕對是不及格的成績」。

張愛晶認為，林佳龍陣營又慣性扭曲事實，進行選舉操作，硬是扣上紅帽子，這才叫做匪夷所思，不可思議！顯見林佳龍不僅不懂新北市，不做基本功課，連一篇聲明回應都不願花時間看懂，對新北毫不用心，參選新北市有多少真心？市民自有公評！