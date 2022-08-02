ZENZ Organic 無敏有機洗護髮品系列情境。（瑪黑家居提供）

紙物_主理人 Wuba Yang 。（瑪黑家居提供）

瑪黑家居以大地香氛為主題，邀請紙藝家Wuba Yang 為瑪黑家居敦南門市設計櫥窗與門市紙雕裝置，以大地香氛為主題，並且呼應香氛保養產品成分中，汲取來自大地的香氣、成分，以及瑪黑支持消費與環境共居在更美麗與健康的關係，透過純手工剪製大型植物紙雕，和多層次的懸掛方式創造光影交疊的生命動態感，在車水馬龍的敦化幹道上，打造一窗靜謐的夏日小雨林，成為台北都心最美的櫥窗風景。

Wuba Yang將紙製作成植物的型態，更能夠與現代人的生活做連結 ，透過窗貼、手工剪製大型植物紙雕和立體紙雕，三種不同製作手法，由外至內、由淺至深，依序運用第一層白色植卉窗貼，第二層和第三層分別選用橄欖綠和深松綠再生紙材，手工割製出植物與花朵平面以及簍空紙雕，以交疊垂直懸掛方式製造色彩層次 ; 最後，點綴上白色長葉腎蕨、龜背芋立體紙雕，透過透射燈，營造出層次交錯的景深和郁綠擬真的自然樣貌。除了大型櫥窗，敦南門市內體驗區上方也懸掛立體植物紙雕，長葉腎蕨、龜背芋等以深淺綠色恣意交錯伸展 ，鳶尾花、橙花以亮麗的色彩點綴其中，演繹夏日的繽紛。

瑪黑家居以豐富的選品經驗， 持續擴大香氛、保養洗沐和居家家事清潔之品類選品，選集來自世界各地的獨幟小眾品牌，以萃取大自然天然純淨、無添加、有機原料製成，支持自然的友善意識，貫徹溫柔對待環境和使用者，每年引進超過20個常態和季節選品品牌，包含 2022年最新代理髮品《丹麥 ZENZ Organic 無敏有機洗護髮品 》，是全球唯一獲得涵蓋「永續、有機、防敏、純植、循環、零殘忍」國際五大認證與標章的美髮保養品牌 ; 還有最受歡迎的英倫優雅氣質的小眾香氛保養品牌《 Plum ＆ Ashby 》、加拿大媽媽最愛、也出現在電影寄生上流的天然無毒家事品牌《 Nellie’s 》等 。