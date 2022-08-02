大陸海關總署昨晚宣布台灣100多家食品禁止進口，恐衝擊我國農漁畜產品，對此，農委會國際處處長林家榮表示，初步認定是去年中國大陸要求銷至大陸的食品要註冊，部分業者可能未如期完成補件，目前與食藥署合作，希望盡快輔導業者完成註冊，「希望兩岸貿易不要受影響」。

中國大陸要求今年1月1日起，18類特定食品須取得出口方主管機關推薦才能銷售至中國大陸。

林家榮表示，就是去年事件的延續，昨天接到食藥署通知數間出口業者遭禁止銷陸事件，初步認定是受到註冊未完成補件等影響，農委會初步盤點以水產品、茶葉及蜂蜜受影響最大，但不是所有外銷大陸的業者都受影響，目前仍持續聯繫名單上的業者，瞭解其出口金額、受影響狀況。

「仍希望兩岸貿易順暢」，林家榮說，除了盡速協助其完成登記外，業者就不會受影響、農民也不會受到傷害。

至於是否為政治事件？林家榮說，「這個我沒辦法回答」。