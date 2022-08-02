警方於水房據點內查獲郭男等5人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方於水房據點內查獲電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台、現金1萬2100元等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

水房據點內部照。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

將手機放置架上進行轉帳操作。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

操作轉帳畫面。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

操作轉帳畫面。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄32歲古姓男子與26歲郭姓男子等12人去年底在市區透天架設水房，幫境外娛樂城代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資，並從中抽成獲利，再以地下匯兌方式匯回台灣。警方月前循線追查下，逮捕郭男等7人；日前逮捕古男等5人。經查水房半年金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾，折合新臺幣約19億7343萬餘元，並已從中獲利上千萬元。警方訊後將古男等人依《組織犯罪防制條例》、賭博罪、洗錢防制法等罪移送高雄地方檢察署偵辦。

古男與郭男兩人去年12月以月薪3萬元招募其餘10名成員，在新興區信守街內一處透天民宅做為據點，在屋內架設水房，並與境外不法集團勾結，先透過境外集團至越南取得銀行人頭帳戶後，古男等人將帳戶綁定手機、電腦，進行跨境操作網路銀行，服務娛樂城賭客們以代收、代付方式進行收取和轉帳賭資，並從中賺取抽成，再將獲利以地下匯兌方式匯回臺灣。

刑事局南部打擊犯罪中心年初獲報，循線追查下，於6月8日先鎖定水房據點、成員住所，將正在操作網路銀行轉帳的郭男等7人逮捕；於7月14日再次發動搜索，查獲古男及其餘集團成員共5人。全案並查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台、現金1萬2100元等證物。

據了解，今年3月至6月8日，洗錢水房經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾，折合新臺幣約19億7343萬餘元，並已從中獲利上千萬元。

而集團成員供稱，每月只有拿到3萬元的薪水，古男等人獲利上千萬但現場僅查獲現金1萬2100元，至於實際經手金流及幕後其他共犯，警方將進一步擴大偵辦清查中。古男依《組織犯罪防制條例》、賭博罪、洗錢防制法等罪移送法辦，其中幹部郭男等5人因涉案重大，經向法院聲請羈押獲准。