【White Tea Skin Solution白茶煥活保養對策】潔顏乳＋水凝霜。（伊麗莎白雅頓提供）

【White Tea Skin Solution白茶煥活保養對策】精華＋水凝霜＋眼部凝膠。（伊麗莎白雅頓提供）

伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂。（伊麗莎白雅頓提供）

自1910年以來，伊麗莎白雅頓一直是以科學為本的肌膚保養翹楚，隨著天然與永續議題近幾年成為美妝界的熱門關鍵字之一，雅頓推出其第一個純淨天然的保養系列「茶煥活保養對策」(White Tea Skin Solutions)，以科學為鑰，取得天然溫和的白茶煥活成份。

伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂表示：「 雅頓在保養研發上，一直走在世界潮流的前端。全新白茶保養系列不僅富含多種來自大自然的永續成分，並使用FSC認證的環保包裝設計，為雅頓在守護美麗與健康的旅途上，開啟嶄新的篇章。」