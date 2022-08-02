網紅鄧佳華近日當起「大樓保全」，結果才撐6天就宣布不幹了，並透露轉換跑道賣雞蛋糕，接著PO出與美女老闆合照，放話會做到10年以上，引發大批網友熱議，此外，他也透露會下定決心不離職全因為老闆娘一句話。

鄧佳華日前開直播表示：「保全太無聊，所以不做了」，接著改到影城門口賣雞蛋糕，只見他換上與自己風格不合的可愛圍裙，先是感謝老闆娘給予這份工作，除了表示會好好賺錢，更強調這份工作會做的長久，對於許多人狂酸他先前工作都做不久，他表示因為總店女老闆是模特兒，要注意形象不能再胡搞瞎搞，未來不會亂發文，要專心在工作上面。

鄧佳華透露會下定決心不離職，主要是女老闆說過：「人人平等都有工作的機會」，因此感受到對方想栽培他的心意，不僅努力背菜單，也認真學習做雞蛋糕，對方似乎也不願意給予過多壓力，要求他工作時認真把事情給做好，沒客人時一樣能滑手機和開直播，讓他坦言領悟到工作的重要性，為了不讓女老闆失望難過，會好好珍惜這份工作。

不過多數網友仍看衰他，紛紛留言嘲諷：「三分鐘熱度又換工作了，不要造成店家困擾」、「你一定能努力奮鬥做超過兩天」、「你當保全時也講這樣的話」、「這樣下去根本賺不到錢，等你年紀大一點什麼都沒有」、「我就看你能不能撐一個禮拜！？想想都換幾個工作」，不過也有人幫他加油打氣：「佳華加油，工作愉快，相信與其他同仁相處後，大家也會覺得很有趣」。