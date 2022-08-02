市議員林政賢批評「鄭文燦的五星是金的、林智堅的類五星是黑的」。（陳夢茹翻攝）

桃園市議會2日舉行市長施政報告，多名藍營市議員緊抓民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門、球場門猛打，質疑桃園市長鄭文燦識人不清、行政不中立，藍營市議員集體送出「照妖鏡」，盼鄭文燦要認清林智堅，不要為林智堅賠上前程。

市議員朱珍瑤、林政賢、周玉琴、詹江村、梁為超、徐其萬、黃敬平、徐玉樹、舒翠玲及郭麗華等人紛紛針對林智堅的論文門、球場門，還有鄭文燦行政不中立的狀況提出質疑。

林政賢指出，鄭文燦在新屋區公所舉辦的模範父親表揚活動中，直接在台上公開推薦林智堅接棒市政可無縫接軌，實在公私不分。桃園進入建設年，鄭文燦口口聲聲說盼「五星級交棒五星級」，但以新竹棒球場爭議來看，林智堅根本是「類五星級」，斥資12億元整建的新竹市立棒球場搞不好，新竹市綠地與公園兒童玩具設施有81座沒檢驗報告，不合格率高達95％，直呼「鄭文燦五星是金的、林智堅的類五星是黑的」。

黃敬平詢問鄭文燦，同樣是從台大國發所畢業，也與陳明通互動甚深，是否建議林智堅勇於出面到台大審議委員會說清楚。詹江村說，民進黨很多大佬跟鄭文燦的看法不同，論文門事件來說，沈富雄痛批陳明通是國恥，王世堅呼籲林智堅不要挑戰社會的智慧，鄭寶清肯定余正煌的勇氣，認為林智堅若沒抄襲應該勇於參加台大審議委員會，反倒是鄭文燦一頭栽進去挺林智堅，若台大屆時判定林智堅抄襲，難道鄭文燦不必公開道歉？

舒翠玲點出，任何公共設施、公共建築物都須經過驗收才能正式啟用，林智堅相當明顯是為了自己選舉，好大喜功在作秀，棄民眾安全於不顧。她表示鄭文燦識人不清，因此與其他議員共同送出1面照妖鏡給鄭文燦，盼鄭文燦認清林智堅。

鄭文燦回應，林智堅獲得五星市長的評價，這是多家媒體做出的評鑑也是民調結論，更是新竹市民表達意見的結果，林智堅的確有受到五星級肯定，這點不應該抹煞，政黨有所競爭因此尊重各自有表述的空間，但不該因為1個球場的瑕疵就把8年的市政成績全部打翻，實在不公平。

鄭文燦說，至於論文門事件，台大學術倫理委員會是閉門會議，但他再次強調認為召集人蘇宏達不應一開始就說林智堅是抄襲，論文的真假不是在議事堂上口水辯駁就能得知，還須待學術倫理委員會嚴謹調查。