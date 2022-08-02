山里壽司平日間壽司券，990元套餐三選一，享受麻生主廚江戶前壽司極致的味蕾驚喜。（大倉久和大飯店提供）

桃花林中華料理以新派粵菜著稱，旅展期間「鴨香寶四人合菜券」強勢回歸，山海珍饈澎派滿足。（大倉久和大飯店提供）

人氣熱銷的歐風館自助餐券，美食展期間下殺66折起，輕鬆暢享多國風味美饌。（大倉久和大飯店提供）

台灣美食展將於8月5日至8日於台北世貿一館盛大展開，大倉久和大飯店攤位編號D526，集結館內「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」及「山里日本料理」，推出十種餐券優惠，自助餐最低下殺66折起；桃花林明爐烤鴨四人合菜，每人平均只要1200元；此外，今年推出廣受好評的單人壽司券，每人990元可享山里壽司套餐三選一，睽違三年的餐飲盛會，吸引許多饕客到訪搶購。

美食展首推中日雙廳通用券，不分平假日及午晚餐，每張1900元可於山里日本料理或桃花林中華料理用餐，享用每套價值2420元的主廚精選套餐五選一；山里日本料理由藤村料理長掌勺，由和食、鐵板燒、壽司及天婦羅四個區域，分別帶來四種主廚精選套餐，品嚐匠心獨具的職人珍饈；桃花林中華料理可享「林套餐」，包含乳豬燒味、竹笙燉花膠、干貝明蝦球、海參扣玉掌及醬蒸虎斑等，囊括山海珍味，美味不設限。

本次美食展強勢回歸的桃花林「鴨香寶四人午間合菜券」，每張4800元，包含明爐片皮鴨半隻、蘿蔔絲酥餅、海鮮腐皮捲、蟹黃燒賣、小砂鍋海鮮碗仔翅、XO醬鴻喜菇花枝松阪豬、雙冬炒鴨鬆、火燎銀芽鴨絲米粉等主廚功夫好料理；以新派粵菜著稱的桃花林，明爐烤鴨皮酥肉嫩、腴脂流溢，搭配多樣佳餚適合闔家共享。

山里日本料理壽司平日間壽司券，今年自推出以來廣受好評，不到1000元即可享受滿滿新鮮海味，壽司料理麻生主廚以流暢手法呈現江戶前壽司極致職人精神，運用手指力道與掌心溫度製作，從視覺開始的品嚐體驗至口中的味蕾驚喜，俯首皆是深厚廚藝展現；平日午間壽司券可享用「珍海味鮮散壽司​」、「壽司炙選集​」或「十貫握壽司盛合​」三選一，套餐均付赤味噌湯、手工抹茶冰淇淋或現沖咖啡​，輕鬆享受職人精神極致淬煉的美味。

歐風館自助餐廳展覽期間同品項買10張送1張，分別針對午餐、晚餐及下午茶，推出七款優惠，其中平日晚餐四人券下殺66折每張4320元，即每人1080元可暢享多樣歐風美食吃到飽；此外，下午茶券雙人券1500元，且假日使用不須額外加價。詳見官網，訂位專線：02-2181-5196。