美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台行程明朗化，中國海關總署突喊卡台灣多家食品廠產品進口，對象包括郭元益、裕珍馨、乖乖等廠商。外界解讀，這是中國對於裴洛西訪台所採取的報復動作。

據中國海關總署官網查詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比32%，在註冊有效期內，狀態卻非「有效」；被列為「暫停進口」廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖等多家廠商。

據表示，禁止台灣多家食品廠暫停進口理由為，依據中國海關總署248號「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商產品輸入。

分析說，中國經常採取「以商圍政」手段應對兩岸關係，透過暫停進口農產品、漁產品等制約貨貿作法達到政治目的，過往就有石斑魚、鳳梨、釋迦等被禁止進口中國前例。

中國海關總署甫於6月透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通知，由於台灣石斑魚驗出隱性結晶紫超標，6月13日起暫停石斑魚輸入。

農委會當時回應，中國片面作法不符合國際慣例，對此感到遺憾，將持續與中方協商、釐清原因。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110802