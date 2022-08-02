截至去年底的統計，基隆市36萬人口中，原住民共9494人，其中又以阿美族7551人最多，而正濱、八斗、中山、深澳等15個地區，7、8月間會個別舉行豐年祭。對此，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，基隆的原民豐年祭可比照「雞籠中元祭」舉行，他更建議應積極舉辦假日原住民市集，推廣「原民一條街 」。

黃希賢昨（1）日發文提到，自己上周末連續跑了3場豐年祭 ，包括海濱地區、暖暖地區、八斗子山莊場次，而他在國民黨基隆市黨部主委任內，其實就已成立基隆市原住民族工作委員會，為原民同胞的權利、福利、工作事務發聲。

黃希賢表示，年初宣布參選基隆市長後，即提出對原民助益的政見。他指出，基隆市的原民豐年祭可比照「雞籠中元祭」規模盛大舉行，「將文化傳承深化、帶入觀光經濟」；黃也建議，基隆市原住民文化會館推廣不足，現有廣場「應積極舉辦假日原民市集，並大力推廣會館祕境，未來更可尋覓適合場地，推廣原民一條街 。