大陸財政部網站2日， 就日前發布《財政部關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》（《通知》）主要思路，強調金融企業要牢固樹立過緊日子思想，嚴格預算管理、強化內部控制。堅持問題導向，針對金融企業財務管理中發現的收支管理不規範、資產風險分類不實、核銷後管理不到位、境外資產管理薄弱、會計核算不準確等問題，從規範金融企業收支管理、加強金融資產管理、壓實金融企業主體責任、財政部門積極履行國有金融資本出資人職責 等四方面，進一步規範金融企業財務行為，強化金融企業財務管理。

大陸財政部稱，出臺《通知》的相關背景和意義在於大陸金融領域一些風險事件和違法違紀案件，暴露出了部分金融企業，仍然存在財經紀律執行不到位、財務會計資訊不真實、收支管理不規範等凸出問題，因此聚焦規範收支管理、維護資產安全、落實主體責任等重點環節領域，著力堵漏洞、補短板、強弱項，進一步加強國有金融企業財務管理，有效防範金融風險、維護國有金融資本權益。

據指出，《通知》在規範金融企業收支管理、夯實財務基礎方面提出要求：一是加強財務預算管理，合理控制費用開支。二是嚴格落實履職待遇、業務支出管理要求。三是積極優化內部收入分配結構，合理控制職位分配級差。即總部職工平均工資增幅原則上應低於本企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理職位人員平均工資增幅原則上不高於本企業在崗職工平均工資增幅。四是建立健全薪酬分配遞延制度和追責追薪機制。使得金融企業發生重大違法違規行為或重大風險損失的，金融企業應當追責追薪。

《通知》對於加強金融企業資產管理、防範金融風險提出要求：一是做實資產風險分類，真實公允反映經營成果。不得通過人為調整準備金操縱利潤。二是加強不良資產核銷和處置管理，有效防範道德風險和國有資產流失。三是強化境外投資管理，有效防範跨境資產風險。

《通知》對於壓實金融企業主體責任、真實完整披露財務會計報告要求：一是金融企業要依法依規做好會計核算、編制財務會計報告，確保財務會計報告真實完整。。二是金融企業要依法接受會計師事務所獨立審計，為其獨立客觀發表審計意見提供有效支援和保障。

《通知》對於財政部門履職盡責要求：一是督促金融企業加強內部管理，促進金融治理規範有序。二是切實加強國有股權董事實質化管理，落實出資人監督機制。三是壓實會計師事務所獨立審計責任，切實發揮獨立審計的協力廠商監督作用。