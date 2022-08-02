188線北側拓寬工程已完成。（洪靖宜攝）

台88快速道路大發交流道下有大發工業區及和發工業區，每到上下班尖峰時段交通壅塞，加上車多事故頻傳，在2處工業區工作的業者苦不堪言，為了解決問題，目前已拓寬市188道北側路面，加上河堤路拓寬也已4月份完成，未來將管制特地車種禁止下班時間通行華中路，減少大小車併行，也提高行車安全性。

每逢上下班交通尖峰時刻，台88大發交流道旁工業區道路，就會出現車流壅塞情形，因車禍也易有車禍發生，造成在工業區上班的民眾和當地居民不便。

立委林岱樺2日邀集經濟部工業局大發工業區服務中心暨廠協會、交通部公路總局第三區養護工程處、高雄市政府交通局、工務局新工處等相關單位研商，提出5解決方案，其中188線北側拓寬工程，從原本4.5米1混合車道，拓寬至9米，加上新號誌、分隔島、標線標誌，待送電後已於7月底完工，但現場仍有不少從萬大大橋下橋的騎士不習慣有號誌燈，直接通行。

另外，更重要的是未來將管制特地車種禁止下班時間通行華中路，受管制大型車輛需先從河堤路三路接台29線後再轉接台88，河堤路準備轉台29線魯口原本因為轉彎半徑小，目前也從9.5米拓寬至14.5米，4月份已完工，後續就是面臨管理和宣導，已請交通局和警察局就號誌和交管規劃，以及如何向大發加上和發約6萬多工作者宣導，預計2周內給出計畫，讓交通不打結，安全上下班。

工業局大發工業區服務中心廠協理事長劉正光說，目前路面拓寬改善就工業區內路況已經有明顯改善，約從塞車半小時縮短到10分鐘左右，但下班時間交流道下仍是會塞住，未來規劃大車改由河堤路轉台88，但交流道下的紅綠燈管制還是要改善，看秒數是否能重新調整配合，才不會全部塞在交流道底下。