國家政策基金會持續解析民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件。前駐海地大使、台大校友楊承達表示，檢視林智堅與余正煌的文章，發現裡面有好幾段的文字幾乎一模一樣，順序也都一模一樣，依簡單的邏輯和常識，任何只要看過論文的人就知道，疑點實在太大了。

對於林智堅的指導教授陳明通日前發的2000字聲明，楊承達表示，陳明通說智堅的論文是經過他修改後才交給余正煌參考，這是一個很嚴重的指控，將來這會在法庭上作為證據的。

國民黨前立委林郁方表示，林智堅與余正煌的論文，抄襲的嫌疑真的很大。陳明通作為國安局局長針對林案，自己還發了幾千字的文字聲明，這是很不恰當的。美國眾院議長裴洛西即將訪台，陳作為國安局長怎麼還有心思發這種聲明。

林郁方也質疑，余正煌的指導教授應該出來說話，但到現在都沒有。陳明通對於林與余的論文內容應該很清楚，兩本論文完成的時間間隔也不長，兩本論文內容高度相似，連論文裡的六個錯誤都雷同。

楊承達表示，由林案可知我國高教制度，例如在職專班的制度，有許多需改革之處。如果在職專班最後變成濫發文憑、拉幫結派的地方，恐怕有失原本在職專班設立的本意。